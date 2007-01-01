Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шампунь одноразовый COMFORT LINE, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь одноразовый COMFORT LINE, 10 мл
12 оценок
4
Шампунь одноразовый COMFORT LINE, 10 мл - фото 1Шампунь одноразовый COMFORT LINE, 10 мл - фото 2Шампунь одноразовый COMFORT LINE, 10 мл - фото 3
Шампунь одноразовый COMFORT LINE, 10 мл

Артикул: CH-083-552
12 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,01 л
  • Цветбелый





Характеристики товара

Описание

Мягкий шампунь COMFORT LINE благотворно влияет на состояние волос и кожи головы, обеспечивает бережное очищение. Не содержит парабенов, дерматологически протестирован.

Состав: вода, лауретсульфат натрия, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, кокамидопропилбетаин, поликватерниум-6, глицерин, метилхлороизотиазолинон, тетранатрий ЭДТА, хлорид натрия, лимонная кислота, отдушка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,01 л
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке500 шт
  • Вес упаковки5.74 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Шампунь одноразовый COMFORT LINE, 10 мл
Шампунь одноразовый COMFORT LINE, 10 мл
4
