Характеристики товара
Описание
Мягкий шампунь COMFORT LINE благотворно влияет на состояние волос и кожи головы, обеспечивает бережное очищение. Не содержит парабенов, дерматологически протестирован.
Состав: вода, лауретсульфат натрия, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, кокамидопропилбетаин, поликватерниум-6, глицерин, метилхлороизотиазолинон, тетранатрий ЭДТА, хлорид натрия, лимонная кислота, отдушка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,01 л
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке500 шт
- Вес упаковки5.74 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет