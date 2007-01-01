Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шампунь одноразовый COMFORT LINE, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь одноразовый COMFORT LINE, 30 мл
12 оценок
23
Шампунь одноразовый COMFORT LINE, 30 мл - фото 1Шампунь одноразовый COMFORT LINE, 30 мл - фото 2Шампунь одноразовый COMFORT LINE, 30 мл - фото 3
NEW

Шампунь одноразовый COMFORT LINE, 30 мл

Артикул: CH-083-554
12 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,03 л
  • Цветчерный, прозрачный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Характеристики товара

Описание

Мягкий шампунь COMFORT LINE благотворно влияет на состояние волос и кожи головы, обеспечивает бережное очищение.

Шампунь не содержит парабенов и дерматологически протестирован.
Состав: вода, лауретсульфат натрия, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, кокамидопропилбетаин, поликватерниум-6, глицерин, метилхлороизотиазолинон, тетранатрий ЭДТА, хлорид натрия, лимонная кислота, отдушка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Объем0,03 л
  • Цветчерный, прозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке200 шт
  • Вес упаковки7.70 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

