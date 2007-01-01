Характеристики товара
Описание
Мягкий шампунь COMFORT LINE благотворно влияет на состояние волос и кожи головы, обеспечивает бережное очищение.
Шампунь не содержит парабенов и дерматологически протестирован.
Состав: вода, лауретсульфат натрия, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, кокамидопропилбетаин, поликватерниум-6, глицерин, метилхлороизотиазолинон, тетранатрий ЭДТА, хлорид натрия, лимонная кислота, отдушка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,03 л
- Цветчерный, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке200 шт
- Вес упаковки7.70 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет