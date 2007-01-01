Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шампунь одноразовый Hotel Collection, 32 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь одноразовый Hotel Collection, 32 мл
14 оценок
24
Шампунь одноразовый Hotel Collection, 32 мл - фото 1Шампунь одноразовый Hotel Collection, 32 мл - фото 2
NEW

Шампунь одноразовый Hotel Collection, 32 мл

Артикул: CH-083-523
14 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,032 л
  • Цветпрозрачный
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Мягкий шампунь HOTEL COLLECTION благотворно влияет на состояние волос и кожи головы, обеспечивая бережное очищение.

Шампунь для волос, саше 32 мл.
Состав: вода очищенная, бензоат натрия, кокосовый диэтаноламид, лауретсульфат натрия SLES, глицерин, растительный экстракт, кокоамидопропил бетаин, хлорид натрия, лимонная кислота, краситель пищевой, парфюмерная композиция.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Объем0,032 л
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке200 шт
  • Вес упаковки7.86 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

