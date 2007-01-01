Характеристики товара
Описание
Мягкий шампунь HOTEL COLLECTION благотворно влияет на состояние волос и кожи головы, обеспечивая бережное очищение.
Шампунь для волос, саше 32 мл.
Состав: вода очищенная, бензоат натрия, кокосовый диэтаноламид, лауретсульфат натрия SLES, глицерин, растительный экстракт, кокоамидопропил бетаин, хлорид натрия, лимонная кислота, краситель пищевой, парфюмерная композиция.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,032 л
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке200 шт
- Вес упаковки7.86 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет