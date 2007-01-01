Характеристики товара
Описание
Легкий и нежный лосьон для тела HOTEL обеспечивает глубокое увлажнение кожи.
Быстро впитывается, не оставляя следов на одежде; обладает тонким приятным ароматом. Подходит для всех типов кожи.
Состав: вода деионизированная, кислота лимонная, экстракт глюкоманнана, глицерин, квартамин 60L, белсил, консервант, парфюмерная композиция.
Материал упаковки - полипропилен.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,035 л
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке200 шт
- Вес упаковки7.78 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет