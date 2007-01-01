Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Лосьон для тела HOTEL, 35 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Лосьон для тела HOTEL, 35 мл
8 оценок
22
Лосьон для тела HOTEL, 35 мл - фото 1Лосьон для тела HOTEL, 35 мл - фото 2Лосьон для тела HOTEL, 35 мл - фото 3
NEW

Лосьон для тела HOTEL, 35 мл

Артикул: CH-083-551
8 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,035 л
  • Цветбелый, золотой
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Легкий и нежный лосьон для тела HOTEL обеспечивает глубокое увлажнение кожи.

Быстро впитывается, не оставляя следов на одежде; обладает тонким приятным ароматом. Подходит для всех типов кожи.
Состав: вода деионизированная, кислота лимонная, экстракт глюкоманнана, глицерин, квартамин 60L, белсил, консервант, парфюмерная композиция.
Материал упаковки - полипропилен.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,035 л
  • Цветбелый, золотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке200 шт
  • Вес упаковки7.78 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
