Характеристики товара
Описание
Универсальные шапочки ЧИСТОВЬЕ из полиэтилена. Благодаря прочному материалу надежно защищают от воды, с помощью эластичной резинки хорошо держатся на голове. Используются в парикмахерских, СПА-центрах, банных комплексах, гостиницах.
Шапочка для душа надежно защищает волосы от воды и влаги во время принятия душа или ванны, выполнения косметических и оздоровительных процедур.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке100 шт
- Вес упаковки0.34 кг
- Изделия стопируютсяНет