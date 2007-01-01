Характеристики товара
Описание
Мыло нежно очищает кожу, содержит увлажняющие и питательные компоненты, восстанавливает pH-баланс. Подходит для всех типов кожи.
Одноразовая косметика предназначена для использования в гостиницах, отелях и СПА. Отличный вариант, чтобы взять в дорогу и путешествия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке300 шт
- Вес упаковки5.98 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет