Настоящее фото товара Мыло одноразовое HOTEL, 20 г, произведённого компанией ChiedoCover
Мыло одноразовое HOTEL, 20 г
10 оценок
15
Мыло одноразовое HOTEL, 20 г - фото 1Мыло одноразовое HOTEL, 20 г - фото 2Мыло одноразовое HOTEL, 20 г - фото 3Мыло одноразовое HOTEL, 20 г - фото 4
Мыло одноразовое HOTEL, 20 г

Артикул: CH-083-534
10 оценок
Основные характеристики
  • Цветбелый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Мыло нежно очищает кожу, содержит увлажняющие и питательные компоненты, восстанавливает pH-баланс. Подходит для всех типов кожи.

Одноразовая косметика предназначена для использования в гостиницах, отелях и СПА. Отличный вариант, чтобы взять в дорогу и путешествия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке300 шт
  • Вес упаковки5.98 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

