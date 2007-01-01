Характеристики товара
Описание
Одноразовый гель для душа деликатно очищает кожу, надолго даря ощущение чистоты и свежести и исключая ее пересушивание.
Одноразовая косметика предназначена для использования в гостиницах, отелях и СПА. Отличный вариант, чтобы взять в дорогу и путешествия.
Состав: вода очищенная, лауретсульфат натрия SLES, кокосовый диэтаноламид, кокоамидопропил бетаин, глицерин, бензоат натрия, лимонная кислота, краситель пищевой, хлорид натрия, парфюмерная композиция.
Имеется насечка для упрощения открытия. Материал упаковки - триплекс (трехслойная пленка с металлизированным слоем). Размер - 6х10 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0.01 л
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке500 шт
- Вес упаковки5.77 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет