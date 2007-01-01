Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Гель для душа одноразовый HOTEL, 10 мл
Гель для душа одноразовый HOTEL, 10 мл
7 оценок
4
Гель для душа одноразовый HOTEL, 10 мл - фото 1Гель для душа одноразовый HOTEL, 10 мл - фото 2
Гель для душа одноразовый HOTEL, 10 мл

Артикул: CH-083-527
7 оценок
Основные характеристики
  • Объем0.01 л
  • Цветбелый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Одноразовый гель для душа деликатно очищает кожу, надолго даря ощущение чистоты и свежести и исключая ее пересушивание.

Одноразовая косметика предназначена для использования в гостиницах, отелях и СПА. Отличный вариант, чтобы взять в дорогу и путешествия.
Состав: вода очищенная, лауретсульфат натрия SLES, кокосовый диэтаноламид, кокоамидопропил бетаин, глицерин, бензоат натрия, лимонная кислота, краситель пищевой, хлорид натрия, парфюмерная композиция.
Имеется насечка для упрощения открытия. Материал упаковки - триплекс (трехслойная пленка с металлизированным слоем). Размер - 6х10 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0.01 л
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке500 шт
  • Вес упаковки5.77 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
