Характеристики товара
Описание
Откройте для себя шезлонг-лежак Lounge из натуральной акации с черными подушками! Этот шезлонг идеально подходит для вашего отдыха на свежем воздухе или у бассейна.
Шезлонг имеет размеры 200х73х55 см, что обеспечивает комфортное положение для отдыха. Изготовлен из натуральной акации с оттенком тика и обработан тиковым маслом для долговечности.
Обивка из роупы придает шезлонгу стильный вид, а чехлы на подушки выполнены из водоотталкивающей ткани олефин. Подушки для сидения наполнены поролоном.
Шезлонг Lounge выдерживает нагрузку до 120 кг, что делает его надежным и прочным. Съемные чехлы на подушках облегчают уход за мебелью. Температурный режим использования шезлонга от -20 до +30 градусов позволяет наслаждаться им в любую погоду.
Погрузитесь в атмосферу расслабления и комфорта с шезлонгом Lounge - вашим идеальным спутником для отдыха!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина730 мм
- Высота550 мм
- Материалакация
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет