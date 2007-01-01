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Шезлонг Lounge с черной подушкой

Артикул: CH-077-403
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Откройте для себя шезлонг-лежак Lounge из натуральной акации с черными подушками! Этот шезлонг идеально подходит для вашего отдыха на свежем воздухе или у бассейна.

Шезлонг имеет размеры 200х73х55 см, что обеспечивает комфортное положение для отдыха. Изготовлен из натуральной акации с оттенком тика и обработан тиковым маслом для долговечности.

Обивка из роупы придает шезлонгу стильный вид, а чехлы на подушки выполнены из водоотталкивающей ткани олефин. Подушки для сидения наполнены поролоном.

Шезлонг Lounge выдерживает нагрузку до 120 кг, что делает его надежным и прочным. Съемные чехлы на подушках облегчают уход за мебелью. Температурный режим использования шезлонга от -20 до +30 градусов позволяет наслаждаться им в любую погоду.

Погрузитесь в атмосферу расслабления и комфорта с шезлонгом Lounge - вашим идеальным спутником для отдыха!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина730 мм
  • Высота550 мм
  • Материалакация
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Шезлонг Lounge с черной подушкой
Шезлонг Lounge с черной подушкой
54 990
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