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Шезлонг-лежак пластиковый Bursa

Артикул: CH-067-372
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

спинка имеет 5 положений наклона. Не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Штабелируемый - занимает минимум места при хранении. Подходит для использования на открытом воздухе и в помещении. Все шезлонги тестируются согласно европейским стандартам качества. Сертифицирован CATAS.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1930 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота350 мм
  • Вес16,5 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материалтекстилен, стеклопластик
  • Материал сиденьятекстилен
  • Материал каркасапластик
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке18 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки2540 мм
  • Глубина упаковки1940 мм
  • Объём упаковки3.45 м3
  • Вес упаковки312 кг

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