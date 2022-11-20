Товар в корзине. Перейти
Шезлонг-лежак пластиковый Omega - фото 1Шезлонг-лежак пластиковый Omega - фото 2Шезлонг-лежак пластиковый Omega - фото 3Шезлонг-лежак пластиковый Omega - фото 4Шезлонг-лежак пластиковый Omega - фото 5Шезлонг-лежак пластиковый Omega - фото 6Шезлонг-лежак пластиковый Omega - фото 7

Шезлонг-лежак пластиковый Omega

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, темно-коричневый
Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, темно-коричневый
Следующий Шезлонг-лежак пластиковый Omega, кофе, бежевый
Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, темно-коричневый

Характеристики товара

Описание

Шезлонг без подлокотников Omega предназначен для отдыха у бассейна и принятия солнечных ванн, он обеспечит максимальный комфорт на открытом воздухе. Благодаря спинке, которая может принимать до 4-х позиций, нескользящим ножкам и маленьким колесам можно выбрать наиболее удобное положение для расслабления.
Трубчатый каркас изготовлен из полипропилена, а крышка - из дышащей синтетической ткани (сменной). Тканевое покрытие шезлонгов - инновационный материал для улицы - текстилен. Текстилен – это прочный высокотехнологичный полиэстер, который отлично подходит для использования на открытом воздухе. Ткань не выгорает даже под прямыми солнечными лучами, она не повреждается от воздействия влаги и может эксплуатироваться при любых погодных условиях. Текстилен не вызывает аллергии, не гниет и имеет высокую прочность на разрыв. Лежаки с текстиленом - идеальный вариант для пляжа и бассейна.
В данной модели используется текстилен Blu 2x2

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Ширина690 мм
  • Глубина1945 мм
  • Вес14,3 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьятекстилен
  • Допустимая нагрузка200 кг
  • Цветсиний, белый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке18 шт
  • Объём упаковки3.10 м3

Похожие товары

Шезлонг АтлантНастоящее фото товара Шезлонг Атлант, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
9

Шезлонг Атлант

Настоящее фото товара Шезлонг Бирма 2, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
15

Шезлонг Бирма 2

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Шезлонг Грация темный, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
13

Шезлонг Грация темный

Настоящее фото товара Шезлонг Грация светлый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
6

Шезлонг Грация светлый

Шезлонг Титан темныйНастоящее фото товара Шезлонг Титан темный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
17

Шезлонг Титан темный

Шезлонг Титан бежевыйНастоящее фото товара Шезлонг Титан бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
11

Шезлонг Титан бежевый

Шезлонг Титан белыйНастоящее фото товара Шезлонг Титан белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
14

Шезлонг Титан белый

Шезлонг ЭлегияНастоящее фото товара Шезлонг Элегия, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
15

Шезлонг Элегия

Настоящее фото товара Матрас для шезлонга Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
12

Матрас для шезлонга Комфорт

Настоящее фото товара Матрас для шезлонга Бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
13

Матрас для шезлонга Бордовый

С этим товаром покупают
Халат-кимоно из хлопковой вуали DarioНастоящее фото товара Халат-кимоно из хлопковой вуали Dario, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
10

Халат-кимоно из хлопковой вуали Dario

Халат детский из биохлопка EdgardНастоящее фото товара Халат детский из биохлопка Edgard, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
11

Халат детский из биохлопка Edgard

Настоящее фото товара Халат вафельный KARNA, XXL, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
15

Халат вафельный KARNA, XXL, розовый

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXXLНастоящее фото товара Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXXL, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
12

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXXL

Другие товары из разделасезонные товары
Стул складной Тунга, без отделкиНастоящее фото товара Стул складной Тунга, без отделки, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
9

Стул складной Тунга, без отделки

Стул складной Тунга, орехНастоящее фото товара Стул складной Тунга, орех, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
12

Стул складной Тунга, орех

Качели ЭстерНастоящее фото товара Качели Эстер, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена
14

Качели Эстер

Кресло садовое АмериканоНастоящее фото товара Кресло садовое Американо, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
13

Кресло садовое Американо

Кресло лежак АстридНастоящее фото товара Кресло лежак Астрид, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
14

Кресло лежак Астрид