Характеристики товара
Описание
Шезлонг без подлокотников Omega предназначен для отдыха у бассейна и принятия солнечных ванн, он обеспечит максимальный комфорт на открытом воздухе. Благодаря спинке, которая может принимать до 4-х позиций, нескользящим ножкам и маленьким колесам можно выбрать наиболее удобное положение для расслабления.
Трубчатый каркас изготовлен из полипропилена, а крышка - из дышащей синтетической ткани (сменной). Тканевое покрытие шезлонгов - инновационный материал для улицы - текстилен. Текстилен – это прочный высокотехнологичный полиэстер, который отлично подходит для использования на открытом воздухе. Ткань не выгорает даже под прямыми солнечными лучами, она не повреждается от воздействия влаги и может эксплуатироваться при любых погодных условиях. Текстилен не вызывает аллергии, не гниет и имеет высокую прочность на разрыв. Лежаки с текстиленом - идеальный вариант для пляжа и бассейна.
В данной модели используется текстилен Blu 2x2
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина690 мм
- Глубина1945 мм
- Высота910 мм
- Вес14,3 кг
- Материал сиденьятекстилен
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка200 кг
- Цветсиний, белый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке18 шт
- Объём упаковки3.10 м3
- Изделия стопируютсяНет