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Лежак Lexh, ротанг искусственный, коричневый - фото 1Лежак Lexh, ротанг искусственный, коричневый - фото 2Лежак Lexh, ротанг искусственный, коричневый - фото 3
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Лежак Lexh, ротанг искусственный, коричневый

Артикул: CH-075-581
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 78х197х52 Штабелируется : Да Цвет каркаса : черный Материал каркаса : сталь Материал поверхности : ротанг искусственный Допустимая нагрузка : 120 Страна производства : РОССИЯ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1970 мм
  • Ширина780 мм
  • Высота520 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалсталь, искусственный ротанг
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Лежак Lexh, ротанг искусственный, коричневый
Лежак Lexh, ротанг искусственный, коричневый
22 790
В корзине

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