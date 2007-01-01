Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 78х197х52 Штабелируется : Да Цвет каркаса : черный Материал каркаса : сталь Материал поверхности : ротанг искусственный Допустимая нагрузка : 120 Страна производства : РОССИЯ
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1970 мм
- Ширина780 мм
- Высота520 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалсталь, искусственный ротанг
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет