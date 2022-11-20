Характеристики товара
Описание
Удобный одностворчатый шкаф легко дополнит своим строгим классическим стилем интерьер любого помещения - от офиса до квартиры. Сделанный из прочного ЛДСП самого высокого качества, он может сослужить вам очень долгую службу - этот материал гарантирует надёжность, износоустойчивость и влагозащищённость. Общие габариты шкафа невелики - 56х37х200 см, что станет отличной находкой в условия ограниченности в свободном пространстве. Несколько различных вариантов расцветок позволят вам выбрать наилучший шкаф именно для вашего помещения низкая стоимость также является одной из положительных характеристик данной модели.
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина560 мм
- Глубина370 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки90 мм
- Глубина упаковки2020 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки39.50 кг