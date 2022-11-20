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Шкаф для одежды Герон, итальянский орех - фото 1Шкаф для одежды Герон, итальянский орех - фото 2

Шкаф для одежды Герон, итальянский орех

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Характеристики товара

Описание

Удобный одностворчатый шкаф легко дополнит своим строгим классическим стилем интерьер любого помещения - от офиса до квартиры. Сделанный из прочного ЛДСП самого высокого качества, он может сослужить вам очень долгую службу - этот материал гарантирует надёжность, износоустойчивость и влагозащищённость. Общие габариты шкафа невелики - 56х37х200 см, что станет отличной находкой в условия ограниченности в свободном пространстве. Несколько различных вариантов расцветок позволят вам выбрать наилучший шкаф именно для вашего помещения низкая стоимость также является одной из положительных характеристик данной модели.

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина370 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки90 мм
  • Глубина упаковки2020 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки39.50 кг

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