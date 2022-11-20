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Офисный шкаф Онтэрио, итальянский орех - фото 1Офисный шкаф Онтэрио, итальянский орех - фото 2Офисный шкаф Онтэрио, итальянский орех - фото 3

Офисный шкаф Онтэрио, итальянский орех

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Предлагаем Вам удобный и практичный комбинированный шкаф для бумаг. Он отлично подойдет для документов и книг, журналов, информационных материалов, в холле, рабочем кабинете, офисе. Он изготовлен на отечественной мебельной фабрике из ЛДСП материалов. Выполнен в лаконичной деловой расцветке (основной цвет - итальянский орех). Его дизайн и традиционное оформление позволит органично подойти для практически любого интерьера.

Габариты шкафа: ширина - 77; глубина – 37; высота – 200.
Если вы ищете удобный, функциональный шкаф, позволяющий оптимизировать деловое пространство и держать документы, бумаги и иные материалы, то этот выбор для Вас.

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