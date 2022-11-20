Характеристики товара
Описание
Предлагаем Вам удобный и практичный комбинированный шкаф для бумаг. Он отлично подойдет для документов и книг, журналов, информационных материалов, в холле, рабочем кабинете, офисе. Он изготовлен на отечественной мебельной фабрике из ЛДСП материалов. Выполнен в лаконичной деловой расцветке (основной цвет - итальянский орех). Его дизайн и традиционное оформление позволит органично подойти для практически любого интерьера.
Габариты шкафа: ширина - 77; глубина – 37; высота – 200.
Если вы ищете удобный, функциональный шкаф, позволяющий оптимизировать деловое пространство и держать документы, бумаги и иные материалы, то этот выбор для Вас.