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Шкаф-купе Freitas, итальянский орех - фото 1Шкаф-купе Freitas, итальянский орех - фото 2Шкаф-купе Freitas, итальянский орех - фото 3

Шкаф-купе Freitas, итальянский орех

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Шкаф-купе для одежды цвет Орех, выполнен из качественного ЛДСП изготовлен на мебельной фабрике Меб-фф. Традиционный дизайн позволяет ему хорошо подойти в любой офис.

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина580 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки180 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки2000 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки89 кг

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