Шумовка «Проотель» L330, нержавеющая сталь, металлический
Шумовка «Проотель» L330, нержавеющая сталь, металлический
1 290
Шумовка «Проотель» L330, нержавеющая сталь, металлический

Шумовка «Проотель» L330, нержавеющая сталь, металлический

Артикул: CH-058-552
Основные характеристики
  • Длина330 мм
  • Диаметр130 мм
  • Вес0,242 кг
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина330 мм
  • Диаметр130 мм
  • Вес0,242 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

