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Шумовка сталь нержавеющая, металлический, древесный - фото 1

Шумовка сталь нержавеющая, металлический, древесный

Артикул: CH-058-564
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина570 мм
  • Диаметр258 мм
  • Вес0,308 кг
  • Материалдерево, нержавеющая сталь
  • Цветкоричневый, серебряный

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