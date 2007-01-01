Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Шумовка «Проотель» L680, сталь нержавеющая, металлический
Шумовка «Проотель» L680, сталь нержавеющая, металлический
13 оценок
2 590
Шумовка «Проотель» L680, сталь нержавеющая, металлический - фото 1

Шумовка «Проотель» L680, сталь нержавеющая, металлический

Артикул: CH-058-545
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина680 мм
  • Диаметр220 мм
  • Вес0,41 кг
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина680 мм
  • Диаметр220 мм
  • Вес0,41 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Шумовка «Проотель» L680, сталь нержавеющая, металлический
Шумовка «Проотель» L680, сталь нержавеющая, металлический
от 2 590
