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Мадлер «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный - фото 1Мадлер «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный - фото 2

Мадлер «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный

Артикул: CH-058-111
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина225 мм
  • Диаметр43 мм
  • Вес0,09 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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