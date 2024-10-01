Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Диаметр160 мм
- Вес0,312 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Емкость для льда пластик, прозрачный
Салатник «Пати» фарфор 300 мл, серый, синий
Лопата для пиццы перфорированная алюминиевая, металлический, черный
Ложка столовая «Лаццо»
Нож столовый «Оптима», длина 207мм
Ножницы для мяса, сталь нержавеющая
Тарелка «Нептун»
Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм
Нож столовый «Визув», сталь нержавеющая
Тарелка «Тирамису»
Шумовка «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Шумовка «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Шумовка «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Шумовка «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Шумовка «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Шумовка сталь нержавеющая, металлический
Шумовка сталь нержавеющая, металлическая
Шумовка сталь нержавеющая, металлический
Шумовка сталь нержавеющая, металлический
Шумовка «Триунфо» сталь нержавеющая, нейлон, черный, металлический