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Шумовка сетчатая, сталь нержавеющая, металлический - фото 1

Шумовка сетчатая, сталь нержавеющая, металлический

Артикул: CH-058-550
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Диаметр160 мм
  • Вес0,312 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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