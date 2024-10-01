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Шумовка «Триунфо» сталь нержавеющая, нейлон, черный, металлический - фото 1Шумовка «Триунфо» сталь нержавеющая, нейлон, черный, металлический - фото 2

Шумовка «Триунфо» сталь нержавеющая, нейлон, черный, металлический

Артикул: CH-058-568
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - нержавеющая сталь, нейлон


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина360 мм
  • Вес0,92 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный, серебряный

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