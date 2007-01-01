Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шумовка «Проотель» L350, сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
Шумовка «Проотель» L350, сталь нержавеющая, металлический
5 оценок
590
Товар в корзине. Перейти
Шумовка «Проотель» L350, сталь нержавеющая, металлический - фото 1

Шумовка «Проотель» L350, сталь нержавеющая, металлический

Артикул: CH-058-513
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина350 мм
  • Диаметр80 мм
  • Вес0,012 кг
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вилка для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный
Фотография товара Вилка для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Шумовка «Проотель» нержавеющая сталь, металлическая
Фотография товара Шумовка «Проотель» нержавеющая сталь, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина350 мм
  • Диаметр80 мм
  • Вес0,012 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Лопатка кухонная, силикон, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Лопатка кухонная, силикон

12
В наличии
New
Фотография товара Стул СB-2482YBH серый каркас / серый FS013 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул СB-2482YBH серый каркас / серый FS013, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул СB-2482YBH серый каркас / серый FS013

15
В наличии 156 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши, сосна, черное, ширина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Блюдо для суши, сосна, черное, ширина 210мм

7
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стрейнер для кастрюли, «Проотель», сталь нержавеющая, 22 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стрейнер для кастрюли, «Проотель», сталь нержавеющая, 22 см, металлическая

13
В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Cоусник 50 мл, d=7,5 см, серия "White Moon", произведённого компанией ChiedoCover
390

Cоусник 50 мл, d=7,5 см, серия "White Moon"

7
Фотография товара Набор барный «Мотиво», в скрутке от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор барный «Мотиво», в скрутке, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090

Набор барный «Мотиво», в скрутке

13
В наличии
Настоящее фото товара Тарелка «Крафт Вайт», диаметр 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Тарелка «Крафт Вайт», диаметр 250мм

15
В наличии 312 шт.
Фотография товара Ложка столовая «Саппоро бэйсик», золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Саппоро бэйсик», золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Ложка столовая «Саппоро бэйсик», золотой

9
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Щипцы, поликарбонат, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Щипцы, поликарбонат

5
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Идиллия», произведённого компанией ChiedoCover
от90
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Идиллия»

8
В наличии 3400 шт.

Другие товары из раздела шумовки

Настоящее фото товара Шумовка «Проотель» L360, D120, сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Шумовка «Проотель» L360, D120, сталь нержавеющая, металлический

12
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Шумовка «Проотель» L360, сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Шумовка «Проотель» L360, сталь нержавеющая, металлический

12
В наличии 24 шт.
Фотография товара Шумовка «Бэйсик» полиамид от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шумовка «Бэйсик» полиамид, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Шумовка «Бэйсик» полиамид

5
В наличии 54 шт.
Настоящее фото товара Шумовка «Проотель» L330, нержавеющая сталь, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Шумовка «Проотель» L330, нержавеющая сталь, металлический

11
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Шумовка сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590

Шумовка сталь нержавеющая, металлическая

14
В наличии
Настоящее фото товара Шумовка сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Шумовка сталь нержавеющая, металлический

9
В наличии
Настоящее фото товара Шумовка L380, сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Шумовка L380, сталь нержавеющая, металлический

9
В наличии
Настоящее фото товара Шумовка сталь нержавеющая, дерево, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Шумовка сталь нержавеющая, дерево, металлический

13
В наличии
Настоящее фото товара Шумовка сталь нержавеющая, металлический, древесный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490

Шумовка сталь нержавеющая, металлический, древесный

7
В наличии
Фотография товара Шумовка «Триунфо» сталь нержавеющая, нейлон, черный, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шумовка «Триунфо» сталь нержавеющая, нейлон, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Шумовка «Триунфо» сталь нержавеющая, нейлон, черный, металлический

7
В наличии

Товар в корзине

Шумовка «Проотель» L350, сталь нержавеющая, металлический
Шумовка «Проотель» L350, сталь нержавеющая, металлический
от 590
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Лопатка кухонная, силикон, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Лопатка кухонная, силикон

12
В наличии
New
Фотография товара Стул СB-2482YBH серый каркас / серый FS013 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул СB-2482YBH серый каркас / серый FS013, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул СB-2482YBH серый каркас / серый FS013

15
В наличии 156 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши, сосна, черное, ширина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Блюдо для суши, сосна, черное, ширина 210мм

7
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стрейнер для кастрюли, «Проотель», сталь нержавеющая, 22 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стрейнер для кастрюли, «Проотель», сталь нержавеющая, 22 см, металлическая

13
В наличии 28 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности