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Шумовка «Проотель» сталь нержавеющая, металлический - фото 1

Шумовка «Проотель» сталь нержавеющая, металлический

Артикул: CH-058-513
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина350 мм
  • Диаметр80 мм
  • Вес0,012 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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