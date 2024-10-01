Товар в корзине. Перейти
Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм - фото 1

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм

Артикул: CH-058-483
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм
Фотография товара Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм от компании ChiedoCover.
Следующий Нож для тонкой нарезки с рифленым лезвием сталь нержавеющая, пластик, длина 430мм
Фотография товара Нож для тонкой нарезки с рифленым лезвием сталь нержавеющая, пластик, длина 430мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина17 мм
  • Вес0.090 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Барок», произведённого компанией ChiedoCover
от4 2308
4 590 ₽

Нож столовый «Барок»

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 260

Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, прозрачный

14
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Снейк», произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Снейк»

12
В наличии 188 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Ольмека Голд - Ольмека Алтос - Ольмека Тезон», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Ольмека Голд - Ольмека Алтос - Ольмека Тезон»

15
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/9, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от160

Крышка для гастроемкости GN 1/9, полипропилен

13
В наличии 504 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от780

Венчик «Проотель», сталь нержавеющая

15
В наличии 60 шт.
Фотография товара Стрейнер «Проотель» для кувшина, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер «Проотель» для кувшина, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от370

Стрейнер «Проотель» для кувшина, сталь нержавеющая, серебристый

11
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Блюдце «Маренго», произведённого компанией ChiedoCover
от180
Оптовая цена

Блюдце «Маренго»

6
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Берна», произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽

Нож для рыбы «Берна»

11
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Тита» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево , произведённого компанией ChiedoCover
от7 310

Нож кухонный «Тита» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево

6
В наличии 45 шт.

Другие товары из раздела ножи для тонкой нарезки

Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 495мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 030

Нож для тонкой нарезки «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 495мм

10
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 365мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Нож для окорока «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 365мм

8
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от2 440

Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен

7
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 120

Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен синий

12
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от4 670

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

6
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320, произведённого компанией ChiedoCover
от2 160

Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320

11
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм, произведённого компанией ChiedoCover
от8 560

Нож для окорока «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм

15
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 385, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950

Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 385

6
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 630

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен черный

6
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320

9
В наличии 36 шт.

Товар в корзине

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм
Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм
от 4 800
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Барок», произведённого компанией ChiedoCover
от4 2308
4 590 ₽

Нож столовый «Барок»

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 260

Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, прозрачный

14
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Снейк», произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Снейк»

12
В наличии 188 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Ольмека Голд - Ольмека Алтос - Ольмека Тезон», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Ольмека Голд - Ольмека Алтос - Ольмека Тезон»

15
В наличии 3 шт.