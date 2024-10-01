Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина213 мм
- Вес0.060 кг
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
В упаковке 12 шт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Штоф «Богем» с пробкой, 0,7л
Блюдо для подачи, сланец
Чашка бульонная «Млечный путь изумрудный» фарфор
Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 160 мл, 8 см
Нож столовый кованный «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани»
Блюдо для подачи «Кюпсели»
Соусник «Кунстверк» фарфор 175 мл, черный
Поднос для подачи дуб
Салфетница сталь, металлическая
Тарелка «Агат», диаметр 200мм
Вилка столовая «Нова бэйсик», 196мм
Вилка столовая «Эко Ансер», длина 205мм
Вилка столовая «Саппоро бэйсик», длина 190мм
Вилка столовая «Риволи», длина 200мм
Вилка столовая «Штутгарт»
Вилка для рыбы «Ивенталь» сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «Оливия» сталь нержавеющая
Вилка столовая «Мерси Микс»
Вилка столовая «Имэджин»
Вилка столовая «Сибарис»