Настоящее фото товара Шумовка L380, сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
Шумовка L380, сталь нержавеющая, металлический
9 оценок
1 890
Шумовка L380, сталь нержавеющая, металлический - фото 1

Шумовка L380, сталь нержавеющая, металлический

Артикул: CH-058-561
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина380 мм
  • Диаметр80 мм
  • Вес0,126 кг
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина380 мм
  • Диаметр80 мм
  • Вес0,126 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Другие товары из раздела шумовки

Настоящее фото товара Шумовка «Проотель» L350, сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Шумовка «Проотель» L350, сталь нержавеющая, металлический

5
В наличии 107 шт.
Настоящее фото товара Шумовка «Проотель» сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Шумовка «Проотель» сталь нержавеющая, металлическая

14
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Шумовка «Проотель» нержавеющая сталь, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Шумовка «Проотель» нержавеющая сталь, металлическая

8
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Шумовка «Проотель» L460, сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Шумовка «Проотель» L460, сталь нержавеющая, металлический

9
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Шумовка «Проотель» L680, сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590

Шумовка «Проотель» L680, сталь нержавеющая, металлический

13
В наличии 36 шт.
Фотография товара Шумовка «Бэйсик» полиамид от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шумовка «Бэйсик» полиамид, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Шумовка «Бэйсик» полиамид

5
В наличии 54 шт.
Настоящее фото товара Шумовка «Проотель» L330, нержавеющая сталь, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Шумовка «Проотель» L330, нержавеющая сталь, металлический

11
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Шумовка L385, сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Шумовка L385, сталь нержавеющая, металлический

7
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Шумовка сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590

Шумовка сталь нержавеющая, металлическая

14
В наличии
Настоящее фото товара Шумовка сталь нержавеющая, металлический, древесный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490

Шумовка сталь нержавеющая, металлический, древесный

7
В наличии

Шумовка L380, сталь нержавеющая, металлический
Шумовка L380, сталь нержавеющая, металлический
от 1 890
В корзине

