Настоящее фото товара Шумовка «Проотель» L360, сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
Шумовка «Проотель» L360, сталь нержавеющая, металлический
12 оценок
1 390
Шумовка «Проотель» L360, сталь нержавеющая, металлический - фото 1

Шумовка «Проотель» L360, сталь нержавеющая, металлический

Артикул: CH-058-541
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина360 мм
  • Диаметр140 мм
  • Вес0,36 кг
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  Длина360 мм
  Диаметр140 мм
  Вес0,36 кг
  Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
