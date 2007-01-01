Товар в корзине. Перейти
Сковорода, нержавеющая сталь, с антипригарным покрытием - фото 1

Сковорода, нержавеющая сталь, с антипригарным покрытием

Артикул: CH-071-643
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сковорода, индукция, алюминий
Фотография товара Сковорода, индукция, алюминий от компании ChiedoCover.
Следующий Сковорода New Kitchen антипригарным покрытием, индукция
Фотография товара Сковорода New Kitchen антипригарным покрытием, индукция от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр240 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела сковороды антипригарные

Товар в корзине

Сковорода, нержавеющая сталь, с антипригарным покрытием
Сковорода, нержавеющая сталь, с антипригарным покрытием
2 490
В корзине

С этим товаром покупают