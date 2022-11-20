Характеристики товара
Описание
Цена указана за скамью длиной 1200 мм, доступна к заказу комплектация скамьи длиной:
Скамейка «Андерсон» 1,5 м
Скамейка «Андерсон» 1,8 м
Скамейка «Андерсон» 2,0 м
Скамейка «Андерсон» 2,5 м (3 опоры)
Скамейка «Андерсон» 3,0 м (3 опоры)
Скамейка «Андерсон» 2,0 м (3 опоры)
Скамейка «Андерсон» 5,5 м (4 опоры)
Скамейка «Андерсон» 1,2 м
Скамейка «Андерсон» 4,5 м (4 опоры)
Основные характеристики
- Высота926 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина921 мм
- Длина1200 мм
- Глубина530 мм
- Вес90 кг