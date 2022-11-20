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Скамейка Андерсон - фото 1Скамейка Андерсон - фото 2

Скамейка Андерсон

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Цена указана за скамью длиной 1200 мм, доступна к заказу комплектация скамьи длиной:

Скамейка «Андерсон» 1,5 м

Скамейка «Андерсон» 1,8 м

Скамейка «Андерсон» 2,0 м

Скамейка «Андерсон» 2,5 м (3 опоры)

Скамейка «Андерсон» 3,0 м (3 опоры)

Скамейка «Андерсон» 2,0 м (3 опоры)

Скамейка «Андерсон» 5,5 м (4 опоры)

Скамейка «Андерсон» 1,2 м

Скамейка «Андерсон» 4,5 м (4 опоры)

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Основные характеристики

  • Высота926 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина921 мм
  • Длина1200 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес90 кг

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