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Настоящее фото товара Скамейка бетонная без спинки Профил 2, габбро диабаз, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка бетонная без спинки Профил 2, габбро диабаз
13 оценок
53 490
Товар в корзине. Перейти
Скамейка бетонная без спинки Профил 2, габбро диабаз - фото 1

Скамейка бетонная без спинки Профил 2, габбро диабаз

Артикул: CH-057-774
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Ширина460 мм
  • Высота400 мм
  • Вес250 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина460 мм
  • Высота400 мм
  • Вес250 кг
  • Материалбетон, дерево
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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