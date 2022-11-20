Фотография Скамейка для сада ИЗ5/3 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Скамейка для сада ИЗ5/3

4.9
Оптовая цена
21 490 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Скамейка для сада ИЗ5/3
Скамейка для сада ИЗ5/3
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Скамейка для сада ИЗ5/3

4.9
21490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес70 кг
  • Высота840 мм

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