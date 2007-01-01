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Настоящее фото товара Скамейка бетонная уличная Профил 2 Лайн со спинкой, габбро диабаз, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка бетонная уличная Профил 2 Лайн со спинкой, габбро диабаз
14 оценок
84 290
Товар в корзине. Перейти
Скамейка бетонная уличная Профил 2 Лайн со спинкой, габбро диабаз - фото 1

Скамейка бетонная уличная Профил 2 Лайн со спинкой, габбро диабаз

Артикул: CH-057-804
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина3600 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота450 мм
  • Вес450 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина3600 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота450 мм
  • Вес450 кг
  • Материалбетон, дерево
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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