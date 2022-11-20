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Скамья угловая с вазонами Окленд - фото 1

Скамья угловая с вазонами Окленд

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Опоры: Сталь. Покрыты порошковой полимерной краской. Стандартный цвет – чёрный RAL 9005 или серый RAL 7040. Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины. Покрытие - атмосферостойкая лессирующая акриловая пропитка с лаком. Стандартные цвета: Палисандр, Махагон, Тик. Вазоны: Комплектуются съёмными оцинкованными вставками. Объём большого вазона: 100 л. Объём малого вазона: 60 л.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина2800 мм
  • Длина2800 мм
  • Глубина465 мм
  • Вес166 кг

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