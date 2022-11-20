Характеристики товара
Описание
Опоры: Сталь. Покрыты порошковой полимерной краской. Стандартный цвет – чёрный RAL 9005 или серый RAL 7040. Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины. Покрытие - атмосферостойкая лессирующая акриловая пропитка с лаком. Стандартные цвета: Палисандр, Махагон, Тик. Вазоны: Комплектуются съёмными оцинкованными вставками. Объём большого вазона: 100 л. Объём малого вазона: 60 л.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина2800 мм
- Длина2800 мм
- Глубина465 мм
- Вес166 кг