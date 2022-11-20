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Салфетка DUCK, сиреневая геометрия - фото 1Салфетка DUCK, сиреневая геометрия - фото 2Салфетка DUCK, сиреневая геометрия - фото 3

Салфетка DUCK, сиреневая геометрия

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тефлоновая ткань DUCK с водоотталкивающей пропиткой раннер для стола

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Длина400 мм
  • Материалтефлоновая ткань, ткань
  • Цветбелый, сиреневый

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