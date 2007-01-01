Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скатерть Журавинка, D2500 мм, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
Скатерть Журавинка, D2500 мм, белая гладь
39 оценок
4 35032
6 390 ₽
Скатерть Журавинка, D2500 мм, белая гладь - фото 1Скатерть Журавинка, D2500 мм, белая гладь - фото 2Скатерть Журавинка, D2500 мм, белая гладь - фото 3Скатерть Журавинка, D2500 мм, белая гладь - фото 4
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Скатерть Журавинка, D2500 мм, белая гладь производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Скатерть Журавинка, D2500 мм, белая гладь производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Скатерть Журавинка, D2500 мм, белая гладь производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Скатерть Журавинка, D2500 мм, белая гладь производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Скатерть Журавинка, D2500 мм, белая гладь производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Скатерть Журавинка, D2500 мм, белая гладь производства ChiedoCover
+53Реальное изображение товара 7 Скатерть Журавинка, D2500 мм, белая гладь производства ChiedoCover
Распродажа

Скатерть Журавинка, D2500 мм, белая гладь

Артикул: CH-003-184
39 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр2500 мм
  • Материалжуравинка
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Скатерть для HoReCa – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей и банкетных залов. Изготовлена из прочной ткани, устойчивой к выцветанию, усадке и истиранию, что обеспечивает долговечность даже при интенсивном использовании.

Преимущества:
Прочность и износостойкость: выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.
Легкость в уходе: быстро сохнет, не мнется, подходит для машинной стирки.
Элегантный дизайн: классический стиль подходит для любых мероприятий – от повседневных обедов до торжественных банкетов.
Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать скатерть под интерьер и размер столов.
Индивидуальный пошив: доступно изготовление по вашим параметрам (уточняйте у менеджера).

Без стачного шва

Скатерти из ткани Журавинка на протяжении многих лет пользуются высоким спросом среди ресторанов и кафе по всей России. Они обладают широкой цветовой гаммой и большим разнообразием рисунков, а водоотталкивающая пропитка существенно увеличивает срок их эксплуатации. Все скатерти имеют грязе-жиро-водоотталкивающая пропитку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр2500 мм
  • Материалжуравинка
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Каждая единица помещается в индивидуальную защитную упаковку. Далее аккуратно пакуется в коробку, которая запечатывается брендированным скотчем.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем любую скатерть на заказ

Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

