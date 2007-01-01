Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скатерть квадратная, 2000*2000, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
Скатерть квадратная, 2000*2000, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва
10 оценок
3 59042
6 090 ₽
Скатерть квадратная, 2000*2000, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва - фото 1Скатерть квадратная, 2000*2000, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва - фото 2
Распродажа

Скатерть квадратная, 2000*2000, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва

Артикул: CH-082-410
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2000 мм
  • Глубина2000 мм
  • Материалжуравинка
  • Цветбелый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Скатерть для HoReCa – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей и банкетных залов. Изготовлена из прочной ткани, устойчивой к выцветанию, усадке и истиранию, что обеспечивает долговечность даже при интенсивном использовании.

Преимущества:
Прочность и износостойкость: выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.
Легкость в уходе: быстро сохнет, не мнется, подходит для машинной стирки.
Элегантный дизайн: классический стиль подходит для любых мероприятий – от повседневных обедов до торжественных банкетов.
Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать скатерть под интерьер и размер столов.
Индивидуальный пошив: доступно изготовление по вашим параметрам (уточняйте у менеджера).

Без стачного шва

Скатерти из ткани Журавинка на протяжении многих лет пользуются высоким спросом среди ресторанов и кафе по всей России. Они обладают широкой цветовой гаммой и большим разнообразием рисунков, а водоотталкивающая пропитка существенно увеличивает срок их эксплуатации. Все скатерти имеют грязе-жиро-водоотталкивающая пропитку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина2000 мм
  • Материалжуравинка
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

