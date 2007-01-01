Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 2500*1450, журавинка, гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
Скатерть прямоугольная 2500*1450, журавинка, гладь белая
5 оценок
3 39030
4 790 ₽
Скатерть прямоугольная 2500*1450, журавинка, гладь белая - фото 1Скатерть прямоугольная 2500*1450, журавинка, гладь белая - фото 2Скатерть прямоугольная 2500*1450, журавинка, гладь белая - фото 3Скатерть прямоугольная 2500*1450, журавинка, гладь белая - фото 4Скатерть прямоугольная 2500*1450, журавинка, гладь белая - фото 5
Распродажа

Скатерть прямоугольная 2500*1450, журавинка, гладь белая

Артикул: CH-082-094
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина2500 мм
  • Ширина1450 мм
  • Материалжуравинка
  • Плотность192 г/м²
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Скатерть для HoReCa – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей и банкетных залов. Изготовлена из прочной ткани, устойчивой к выцветанию, усадке и истиранию, что обеспечивает долговечность даже при интенсивном использовании.

Преимущества:
Прочность и износостойкость: выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.
Легкость в уходе: быстро сохнет, не мнется, подходит для машинной стирки.
Элегантный дизайн: классический стиль подходит для любых мероприятий – от повседневных обедов до торжественных банкетов.
Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать скатерть под интерьер и размер столов.

Индивидуальный пошив: доступно изготовление по вашим параметрам (уточняйте у менеджера).

Обладает водо- и грязеотталкивающей пропиткой

На фото представлен "Стол Лидер 1, 1500*800 мм" https://chiedocover.ru/product/stol-lider-1-1500kh...

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2500 мм
  • Ширина1450 мм
  • Материалжуравинка
  • Плотность192 г/м²
  • Составхлопок - 14%, полиэфир - 86%
  • Цветбелый
  • ФормаПрямоугольная
  • Фактура тканиБез рисунка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

