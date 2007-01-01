Характеристики товара
Описание
Скатерть для HoReCa – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей и банкетных залов. Изготовлена из прочной ткани, устойчивой к выцветанию, усадке и истиранию, что обеспечивает долговечность даже при интенсивном использовании.
Преимущества:
Прочность и износостойкость: выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.
Легкость в уходе: быстро сохнет, не мнется, подходит для машинной стирки.
Элегантный дизайн: классический стиль подходит для любых мероприятий – от повседневных обедов до торжественных банкетов.
Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать скатерть под интерьер и размер столов.
Индивидуальный пошив: доступно изготовление по вашим параметрам (уточняйте у менеджера).
Обладает водо- и грязеотталкивающей пропиткой
На фото представлен "Стол Лидер 1, 1500*800 мм" https://chiedocover.ru/product/stol-lider-1-1500kh...
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2500 мм
- Ширина1450 мм
- Материалжуравинка
- Плотность192 г/м²
- Составхлопок - 14%, полиэфир - 86%
- Цветбелый
- ФормаПрямоугольная
- Фактура тканиБез рисунка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет