Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр300 мм
- Материалчугун
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Сковорода для фахитос на подставке «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный, светлое дерево
Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный, темное дерево
Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный,темное дерево