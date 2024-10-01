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Сковорода-полумесяц без ручек «Эмбер Каст» чугун, дерево - фото 1Сковорода-полумесяц без ручек «Эмбер Каст» чугун, дерево - фото 2Сковорода-полумесяц без ручек «Эмбер Каст» чугун, дерево - фото 3Сковорода-полумесяц без ручек «Эмбер Каст» чугун, дерево - фото 4

Сковорода-полумесяц без ручек «Эмбер Каст» чугун, дерево

Артикул: CH-059-009
14 оценок
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Фотография товара Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный, темное дерево от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный,темное дерево от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина215 мм
  • Высота40 мм
  • Вес1,052 кг
  • Материалдерево, чугун

Отзывы

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