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Сковорода Эмбер Каст с деревнной ручкой, чугун, дерево - фото 1

Сковорода Эмбер Каст с деревнной ручкой, чугун, дерево

Артикул: CH-057-986
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота80 мм
  • Диаметр245 мм
  • Вес1.9 кг
  • Материалдерево, чугун
  • Цветчерный

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