Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота80 мм
- Диаметр245 мм
- Вес1.9 кг
- Материалдерево, чугун
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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