Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина320/275 мм
- Ширина190 мм
- Высота45 мм
- Вес1,67 кг
- Материалдерево, чугун
- Цветкоричневый, черный
- ФормаОвальная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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