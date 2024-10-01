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Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево, черный, древесный - фото 1

Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево, черный, древесный

Артикул: CH-059-102
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина320/275 мм
  • Ширина190 мм
  • Высота45 мм
  • Вес1,67 кг
  • Материалдерево, чугун
  • Цветкоричневый, черный
  • ФормаОвальная

Отзывы

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