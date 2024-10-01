Товар в корзине. Перейти
Сковорода для фахитос овальная на подставке «Эмбер Каст» чугун, дерево - фото 1Сковорода для фахитос овальная на подставке «Эмбер Каст» чугун, дерево - фото 2Сковорода для фахитос овальная на подставке «Эмбер Каст» чугун, дерево - фото 3

Сковорода для фахитос овальная на подставке «Эмбер Каст» чугун, дерево

Артикул: CH-058-966
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сковорода Эмбер Каст с деревнной ручкой, чугун, дерево
Фотография товара Сковорода Эмбер Каст с деревнной ручкой, чугун, дерево от компании ChiedoCover.
Следующий Сковорода для фахитос на подставке «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный, светлое дерево
Фотография товара Сковорода для фахитос на подставке «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный, светлое дерево от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина155 мм
  • Ширина95 мм
  • Высота45 мм
  • Вес0,728 кг
  • Материалдерево, чугун
  • ФормаОвальная

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, произведённого компанией ChiedoCover
от3 070

Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие

11
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 530

Сковорода, сталь нержавеющая

12
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода «Проотель», алюминий литой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090

Сковорода «Проотель», алюминий литой

13
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Сковорода «Проотель», алюминий литой, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 760

Сковорода «Проотель», алюминий литой, пластик

14
В наличии 29 шт.
Фотография товара Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, произведённого компанией ChiedoCover
от3 810

Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие

10
В наличии 80 шт.
Фотография товара Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая, графитовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая, графитовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 970

Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая, графитовый, черный

12
В наличии 12 шт.
Фотография товара Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 370

Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластик

11
В наличии

Другие товары из раздела сковороды чугунные

Настоящее фото товара Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 730

Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный, темное дерево

12
В наличии 14 шт.
Фотография товара Сковорода-полумесяц без ручек «Эмбер Каст» чугун, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода-полумесяц без ручек «Эмбер Каст» чугун, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 070

Сковорода-полумесяц без ручек «Эмбер Каст» чугун, дерево

14
В наличии
Фотография товара Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный,темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный,темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от2 110

Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный,темное дерево

6
В наличии 36 шт.

Товар в корзине

Сковорода для фахитос овальная на подставке «Эмбер Каст» чугун, дерево
Сковорода для фахитос овальная на подставке «Эмбер Каст» чугун, дерево
от 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, произведённого компанией ChiedoCover
от3 070

Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие

11
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 530

Сковорода, сталь нержавеющая

12
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода «Проотель», алюминий литой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090

Сковорода «Проотель», алюминий литой

13
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Сковорода «Проотель», алюминий литой, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 760

Сковорода «Проотель», алюминий литой, пластик

14
В наличии 29 шт.