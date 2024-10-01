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Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный,темное дерево - фото 1Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный,темное дерево - фото 2Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный,темное дерево - фото 3

Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный,темное дерево

Артикул: CH-059-020
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина485 мм
  • Высота85 мм
  • Диаметр290 мм
  • Вес3,425 кг
  • Материалдерево, чугун
  • Цветкоричневый, черный

Отзывы

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