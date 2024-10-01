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Сквизер для цитрусовых, алюминиевый, черный - фото 1

Сквизер для цитрусовых, алюминиевый, черный

Артикул: CH-058-081
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Ширина70 мм
  • Высота50 мм
  • Вес0,304 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный

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