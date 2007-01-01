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Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4301, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье ЕР 4301
74 оценки
3 990
Товар в корзине. Перейти
Подстолье ЕР 4301 - фото 1Подстолье ЕР 4301 - фото 2Подстолье ЕР 4301 - фото 3

Подстолье ЕР 4301

Артикул: CH-050-032
74 оценки
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес9.3 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD600 мм
  • Материалсталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Простое и недорогое подстолье 4301 с круглым основанием. Имеет основание из композита, сверху подстолье имеет поверхность из тонкой листовой стали. Стальная стойка и верхняя мощная площадка из стали толщиной 3 мм. Данная модель для прочности усилена дополнительными стальными шайбами. Если важен классический дизайн и низкая цена, то это именно тот случай.

Порошковая окраска черного матового цвета премиального качества.

Если предполагаете использовать столы не только с легкими нагрузками, а планируете крепить тяжелые и большие столешницы, эксплуатировать в местах с большой проходимостью и т.п., рекомендуем рассмотреть аналог данного подстолья - модель 4001, которое является усиленным и более надежным вариантом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес9.3 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD600 мм
  • Материалсталь
  • Размер основания400 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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