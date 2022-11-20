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Подстолье ER 4301

Артикул: CH-050-032
14 оценок
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Подстолье ER 4210

Характеристики товара

Описание

Подстолье 4301 с круглым основанием. Надежное подстолье, имеет толстое основание из композита, поверхность которого выполнена из стали. Порошковая окраска черного матового цвета. Если ищете простую и добротную опору, то это именно тот случай.

Максимальный размер столешницы: D700, 700*700

Размер основания: D40 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,03 куб.м.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес9.3 кг
  • Материалсталь
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Размер основания400 мм
  • Цветчерный

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