Характеристики товара
Описание
Простое и недорогое подстолье 4301 с круглым основанием. Имеет основание из композита, сверху подстолье имеет поверхность из тонкой листовой стали. Стальная стойка и верхняя мощная площадка из стали толщиной 3 мм. Данная модель для прочности усилена дополнительными стальными шайбами. Если важен классический дизайн и низкая цена, то это именно тот случай.
Порошковая окраска черного матового цвета премиального качества.
Если предполагаете использовать столы не только с легкими нагрузками, а планируете крепить тяжелые и большие столешницы, эксплуатировать в местах с большой проходимостью и т.п., рекомендуем рассмотреть аналог данного подстолья - модель 4001, которое является усиленным и более надежным вариантом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес9.3 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD600 мм
- Материалсталь
- Размер основания400 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет