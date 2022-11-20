Характеристики товара
Описание
Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое).
Диаметр основания: 45 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание+верхняя площадка: 1 шт./кор. 48х48х6 (0,014); труба: 10 шт./кор. 111х42х16 (0,04)
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина450 мм
- Длина450 мм
- Вес13 кг
- Материал подстольясталь
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD700, 700*700
- Страна изготовленияКитай