Характеристики товара
Описание
Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое).
Диаметр основания: 45 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание+верхняя площадка: 1 шт./кор. 48х48х6 (0,014); труба: 10 шт./кор. 111х42х16 (0,04)
Высота: 110 см
Диаметр: 45 см
Вес нетто: 12,35 кг
Вес брутто: 12,85 кг
Объем: 0,022 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Ширина450 мм
- Высота1100 мм
- Вес13 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
- Материал подстольясталь
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет