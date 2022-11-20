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Стальное Подстолье 1030EM барное

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Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое).
Диаметр основания: 45 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание+верхняя площадка: 1 шт./кор. 48х48х6 (0,014); труба: 10 шт./кор. 111х42х16 (0,04)

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина450 мм
  • Вес13 кг
  • Материал подстольясталь
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD700, 700*700
  • Страна изготовленияКитай

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