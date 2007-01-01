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Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1030ЕМ барное, произведённого компанией ChiedoCover
Стальное Подстолье 1030ЕМ барное
72 оценки
7 890
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Стальное Подстолье 1030ЕМ барное - фото 1Стальное Подстолье 1030ЕМ барное - фото 2Стальное Подстолье 1030ЕМ барное - фото 3

Стальное Подстолье 1030ЕМ барное

Артикул: CH-009-545
72 оценки
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес13 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое).
Диаметр основания: 45 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание+верхняя площадка: 1 шт./кор. 48х48х6 (0,014); труба: 10 шт./кор. 111х42х16 (0,04)

Высота: 110 см
Диаметр: 45 см
Вес нетто: 12,35 кг
Вес брутто: 12,85 кг
Объем: 0,022 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес13 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материал подстольясталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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