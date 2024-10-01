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Сливочник «Лайфстиль», фарфор 40 мл, киноварь - фото 1

Сливочник «Лайфстиль», фарфор 40 мл, киноварь

Артикул: CH-063-421
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 36 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0,055 кг
  • Объем0,04 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

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