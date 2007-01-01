Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота150 мм
- Материалдерево
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Доска для подачи с узором дуб, светлое и темное дерево
Доска для подачи дуб, светлое и темное дерево
Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачный
Крышка для тарелки «Проотель», пластик, прозрачный
Соусник «Кунстверк» фарфор 55 мл, черный
Салатник «Крафт Вайт» фарфор 0,65 л, белый
Мельница для соли, перца, керамический механизм, дерево, сталь нержавеющая
Мельница для перца «Париж Нейче», бук
Мельница для соли электрическая, пластик, сталь нержавеющая
Мельница для соли с металлическим механизмом, акрил, сталь нержавеющая
Мельница для соли «Париж Ю Селект», бук. графит
Мельница для соли металлическая, механическая, бук, металл
Доска для подачи с узором дуб, светлое и темное дерево
Доска для подачи дуб, светлое и темное дерево