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Стрейнер «Пробар Премиум Мотиво», сталь нержавеющая, серебристый - фото 1

Стрейнер «Пробар Премиум Мотиво», сталь нержавеющая, серебристый

Артикул: CH-058-187
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина183 мм
  • Диаметр103 мм
  • Вес0,105 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

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