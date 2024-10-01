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Спрей для масла 100мл, стекло, сталь - фото 1

Спрей для масла 100мл, стекло, сталь

Артикул: CH-063-009
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота180 мм
  • Диаметр40 мм
  • Объем0.10 л
  • Материалсталь, стекло

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