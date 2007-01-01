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Тарелка «Эггшелл», диаметр 230мм - фото 1

Тарелка «Эггшелл», диаметр 230мм

Артикул: CH-062-149
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота20 мм
  • Диаметр233 мм
  • Вес0.620 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт

Отзывы

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